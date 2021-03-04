رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يبدأ تطعيم مواطنيه بلقاح كورونا الأسبوع المقبل

الخميس 04/مارس/2021 - 06:53 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
طباعة
يبدأ السودان الأسبوع المقبل تطعيم العاملين بالقطاع الصحي، ثم من تبلغ أعمارهم 45 عاما فأكثر ويعانون أمراضا مزمنة، مجانا، بعد أن أصبح أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستفيد من لقاحات برنامج "كوفاكس" لتوفير اللقاحات للدول النامية بهدف مساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.

وقال مسئول في وزارة الصحة إن السودان تلقى 828 ألف جرعة من لقاح شركة "أسترا زينيكا"، أمس الأربعاء، بمطار الخرطوم.

ويقول السودان إنه يتوقع تلقي باقي إجمالي 3.4 مليون جرعة من برنامج "كوفاكس"، الذي تشارك في إدارته منظمة الصحة العالمية، في الربع الثاني من هذا العام.

وقال مسئولو وزارة الصحة إن الخرطوم تنوي تطعيم 20 في المئة من سكان البلاد، الذين يقدر عددهم بنحو 44 مليون نسمة، من خلال برنامج "كوفاكس" بحلول سبتمبر.

وقال وزير الصحة عمر النجيب: "هذا عنصر رئيسي في معركتنا ضد فيروس كورونا".

وأضاف النجيب أن السودان يجري أيضا محادثات أولية لإنتاج اللقاح محليا.

وتفيد إحصاءات الأمم المتحدة بأن غالبية سكان السودان من الشبان، حيث يقدر عدد سكانه الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما بنحو أربعة في المئة فقط من إجمالي السكان.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية طويلة جعلته غير قادر على استيراد بعض الأدوية الأساسية، كما يعاني نظام الرعاية الصحية فيه عقودا من الإهمال والعقوبات في عهد الرئيس السابق عمر البشير قبل الإطاحة به عام 2019.

وسجل السودان رسميا 28545 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة قبل عام وحتى الأول من مارس، وبين هؤلاء 1895 وفاة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

إجراءات الحصول على معاشات استثنائية بقيمة 323 جنيهًا

أسعار الذهب بالصاغة اليوم الخميس 4-3-2021

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

الصور

image description

توافد كبار السن لتلقي لقاح كورونا في أسوان (صور)

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

جامعة أسيوط تعلن نجاح مركز تعليم الكبار في محو أمية 2943 مواطنًا

image description

تغيب 440 طالبا عن امتحانات الصف الثاني الإعدادي بدمياط

الأكثر قراءة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

حقيقة طرد رئيس جامعة سوهاج لـ4 من أعضاء هيئة تدريس

وصول جثمان كمال عامر إلى مقابر العائلة (صور)

إجراءات الحصول على معاشات استثنائية بقيمة 323 جنيهًا

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

مذيع بريطاني يتلقى تعويضًا ماليًا بسبب اختراق هاتفه الجوال

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

حقائق مدهشة عن الماء والغذاء

المفوضية الأوروبية تريد زيادة معدل التوظيف إلى 78% بحلول 2030

أيام زمان

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

المصرية اللبنانية تتعاقد مع «سينرجي» لتحويل «صالة أورفانيللي» إلى فيلم

الأحد.. جاليرى دروب يستضيف معرض «منتهى الحب»

متخصصون فى النشر: يجب إدراك التطور التكنولوجى فى الترويج للكتاب

الأحد.. «الشعر النسائي» على طاولة مركز إبداع الست وسيلة