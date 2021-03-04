ماليزيا تبقي على معدل الفائدة عند 1.75% رغم كورونا

أعلن البنك المركزي الماليزي اليوم الخميس، أنه سوف يبقي على معدل الفائدة الرئيسي عند 1.75%، مرجعا قراره لتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية وتزايد الطلب على الصادرات الماليزية.وقال البنك: "التعافي الاقتصادي العالمي، على الرغم من أنه غير متساو، يجتذب زخما، مدعوما بالتحسن المستدام في النشاط الصناعي والتجاري".وأضاف "بالنسبة لماليزيا، تشير أحدث المؤشرات إلى تحسن في الطلب الخارجي واستمرار إنفاق المستهلكين، على الرغم من أنه حذر من "مخاطر" بسبب استمرار الغموض في التطورات المرتبطة بجائحة كورونا".