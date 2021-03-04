نقيب المحامين يوافق على تجهيز مقر النقابة الفرعية بالمنيا كمعهد للمحاماة

أعلن علاء حسن، نقيب محامين المنيا، أن رجائي عطية نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وافق على مذكرة الطلب الرسمي المقدم له بخصوص تشكيل لجنة بمعرفته من أجل تجهيز مقر نقابة المحامين الفرعية بالمنيا وتزويده بما يتطلبه من أثاث بما يخدم العمل بالمقر كمعهد للمحاماة وقاعات محاضرات ومكتبة تخدم كافة المحامين، مشيرًا إلى أنه أحال المذكرة إلى الأمين العام بنقابة محامين مصر لاتخاذ اللازم بشأنها.وأوضح نقيب محامين المنيا، أن رجائي عطية وافق أيضًا على مذكرة الطلب الرسمي المقدم له بخصوص تشطيب عدد 2 دور بمنى النقابة وهما "الأرضي والأول" الغير مشطبين، لحاجة النقابة الفرعية لهما في الوقت الحالي، مضيفًا بأنه أحال المذكرة إلى الأمين العام بنقابة محامين مصر لانتداب من يقوم بعمل مقايسة لتشطيب الدور الأرضي والأول لمبنى نقابة المحامين الفرعيه بالمنيا.وأشار "حسن" إلى أن الدورين "الأرضي والأول" غير مشطبين لكونهما دورين استثماريين طبقًا لتوجيهات مجلس النقابة السابق والشركة المنفذة لمبنى النقابة وهي شركة الإنتاج الحربي للمقاولات بعدم تشطيب هذين الدورين لطرحهما استثماريًا في وقت لاحق.يذكر، أن مقر نقابة المحامين الفرعية بمحافظة المنيا والكائن مقرها بمدينة المنيا أمام مبنى المنطقة الأزهرية بجوار مستشفى المنيا العام وجمعية الشبان المسلمين قد تم أفتتاحه يوم الخميس الموافق 13 فبراير من عام 2020 بحضور "سامح عاشور" نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب الأسبق ولفيف من مجلس نقابة محامين مصر، ويتكون المبنى من سبع طوابق مقامة على مساحة 400 متر، ويستغل جزءًا منه استثماريًا، إضافة للنشاط الإداري للنقابة الفرعية، وإقامة مطعم ومجموعة عيادات تخدم المحامين، كما تتواجد به قاعة مؤتمرات.