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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مكاسب أمريكا تكبد أوروبا خسائر بعد صعود استمر لـ3 جلسات

الخميس 04/مارس/2021 - 11:23 ص
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، بعد مكاسب استمرت على مدى ثلاث جلسات إذ أثرت قفزة لعوائد السندات الأمريكية سلبا على شهية المخاطرة عالميا، فيما قادت أسهم شركات التعدين والسفر ذات الثقل التراجع.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة في التعاملات المبكرة، إذ انخفضت أسهم شركات التعدين 2.8 بالمئة وتراجعت أسهم شركات السفر والترفيه 1.6 بالمئة.

وانخفضت أسهم شركتي ريو تينتو وبي.إتش.بي جروب المدرجة في المملكة المتحدة 5.2 بالمئة و4.3 بالمئة على الترتيب، بعد أن انخفضت أسهمهما المدرجة في أستراليا بفعل انقضاء الحق في توزيع
أرباح.

وانخفض سهم لوفتهانزا الألمانية للطيران قرابة اثنين بالمئة بعد أن تكبدت الشركة خسائر قياسية لعام 2020 وقلصت خططها للقدرة الاستيعابية في 2021 مع استمرار الاضطرابات الناجمة عن كوفيد-19.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، وهي مقياس لتكاليف الاقتراض العالمية، متجاوزة 1.45 بالمئة أمس الأربعاء إذ يترقب المستثمرون زيادة التضخم مع استمرار الحكومات في
ضخ المال في الاقتصاد العالمي وإحراز حملات التطعيم من فيروس كورونا تقدما.

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