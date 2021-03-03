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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأونروا توجه الشكر لمركز الملك سلمان للإغاثة لدعمه اللاجئين

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:39 م
الأونروا
الأونروا
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وجهت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الشكر لمركز الملك سلمان السعودي للإغاثة والأعمال الإنسانية على دعمه الصندوق الطبي لحالات العسر الشديد التابع للوكالة، لتوفير خدمات الرعاية الصحية لـ4.340 فرد من اللاجئين الفلسطينيين.
وأشارت الأونروا، في حسابها على موقع "تويتر"، إلى أن المركز يساهم في تقديم التدخلات المنقذة للحياة للأشقاء الفلسطينيين اللاجئين وعلاج مرضى السرطان وتوفير الوصول إلى الأدوية الحيوية للأمراض المزمنة.
وتأتي هذه المساعدات ضمن جهود المملكة ممثلة بالمركز لدعم أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف بيئات اللجوء والتخفيف من معاناتهم.

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