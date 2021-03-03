نماذج الوزارة الإسترشادية للصف الثالث الإعدادي 2021-03-03

موعد إمتحان الصف الثالث الإعدادي

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن آليات وموعد إمتحان الفصل الدراسي الأول وقال طارق شوقي وزير التربية والتعليم " حدثت على مدار الأيام الماضية مباحثات كثيرة، وتم طرح سيناريوهات عدة فيما يتعلق بكيفية الامتحانات أما بأداء الطلاب الامتحانات أو تأجيلها، حيث كان من المقرر أن تجرى وتعقد اللجان وتضم ما يقرب من 15 طالبا داخل اللجنة الواحدة، وهذا كان سيشكل خطوؤة كبيرة عليهم، ولكن في نهاية المناقشات توصلنا إلى قرار إجراء الاختبارات.





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وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على آلية الامتحانات، حيث تقرر إجراء امتحان موحّد متعدد التخصصات، للطلاب، يوم 7 مارس المقبل 2021، في جميع المواد، وتستمر مدته 3 ساعات أو يزيد.



ووفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم فإن امتحان الفصل الدراسي الأول بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية لا يضاف إلى المجموع، لكن ينبغي ضرورة أن يتم اجتيازه.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على آلية الامتحانات، حيث تقرر إجراء امتحان موحّد متعدد التخصصات، للطلاب، يوم 7 مارس المقبل 2021، في جميع المواد، وتستمر مدته 3 ساعات أو يزيد.ووفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم فإن امتحان الفصل الدراسي الأول بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية لا يضاف إلى المجموع، لكن ينبغي ضرورة أن يتم اجتيازه.

وفي وقت سابق كان هناك جدل حول إقامة الامتحان الخاص بالشهادة الإعدادية من حيث إقامتها أو تأجيلها الى آخر العام الدراسي 2021 بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد وخشية علي الطلاب من العدوي.