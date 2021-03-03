رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نماذج الوزارة الإسترشادية للصف الثالث الإعدادي 2021-03-03

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:34 م
طلاب الصف الثالث
طلاب الصف الثالث الإعدادي
أسماء منصور
طباعة
يرغب العديد من طلبة الشهادة الإعدادية في الحصول على نماذج الوزارة الاسترشادية للصف الثالث الإعدادى 2021 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تيسر وزارة التربية التعليم عبر هذه النماذج تدريب الطلاب عل شكل وطريقة الامتحان، بالإضافة لتقليل توتر الطلبة بسبب طرق الامتحان المستحدثة هذا العام.

نماذج الوزارة الإسترشادية للصف الثالث الإعدادي 2021


ويمكن للطلبة والطالبات الحصول على نماذج الوزارة الإسترشادية للصف الثالث الإعدادي 2021 عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال زيارة الموقع التالي المخصص من قبل وزارة التربية والتعليم eduhub.moe.gov.eg وتعد هذه النماذج متوفرة بصيغة بي دي اف يمكن تحميلها على أجهزة الكمبيوتر.

وفي وقت سابق كان هناك جدل حول إقامة الامتحان الخاص بالشهادة الإعدادية من حيث إقامتها أو تأجيلها الى آخر العام الدراسي 2021 بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد وخشية علي الطلاب من العدوي.

موعد إمتحان الصف الثالث الإعدادي

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن آليات وموعد إمتحان الفصل الدراسي الأول وقال طارق شوقي وزير التربية والتعليم " حدثت على مدار الأيام الماضية مباحثات كثيرة، وتم طرح سيناريوهات عدة فيما يتعلق بكيفية الامتحانات أما بأداء الطلاب الامتحانات أو تأجيلها، حيث كان من المقرر أن تجرى وتعقد اللجان وتضم ما يقرب من 15 طالبا داخل اللجنة الواحدة، وهذا كان سيشكل خطوؤة كبيرة عليهم، ولكن في نهاية المناقشات توصلنا إلى قرار إجراء الاختبارات.

يهمك أيضاً:


أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل (dostor.org)

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على آلية الامتحانات، حيث تقرر إجراء امتحان موحّد متعدد التخصصات، للطلاب، يوم 7 مارس المقبل 2021، في جميع المواد، وتستمر مدته 3 ساعات أو يزيد.

ووفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم فإن امتحان الفصل الدراسي الأول بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية لا يضاف إلى المجموع، لكن ينبغي ضرورة أن يتم اجتيازه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

المثير للجدل.. حقيقة بناء منزل خاص فوق مسجد

أبرزها «سد النهضة».. 4 ملفات رئيسية يناقشها الرئيس السيسى فى السودان

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 إلكترونيا

بعد تصديق الرئيس عليه.. العقوبات المقررة على المخالفين بقانون المرور الجديد

الصور

image description

كلب ضخم يرعب أهالي رأس البر (صور)

image description

«نجم» يتفقد محطة مترو جامعة حلوان لحل مشكلة التزاحم (صور)

image description

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

image description

صرف مساعدات مالية وعينية لأسر حادث انهيار بئر الصرف الصحي بأسيوط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد امتحانات كلية الآداب

الأكثر قراءة

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

ارتفاع درجات الحرارة منتصف الأسبوع.. والأرصاد تحذر من البرودة

أول تحرك من «التعليم» بشأن خطأ امتحان العربى بالجيزة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

استطلاع: تدهور الصحة العقلية للكنديين بسبب كورونا

«تغفيلة سد النهضة».. ماذا تفعل مصر فى المفاوضات مع السودان وإثيوبيا؟

موقع وزارة الصحة المصرية.. رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا في مصر

بدء اقتران المريخ بـ«الثريا» في السماء في ظاهرة لن تتكرر إلا بعد 17 عامًا

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

«مريرة ومليئة بالجروح».. هكذا كانت طفولة يوسف إدريس

صدور طبعة جديدة من «يوتوبيا» لـ أحمد خالد توفيق

رحلة الريادة الأدبية لـ محمد حافظ رجب بـ«الحرية للإبداع»

وزيرة الثقافة تنعى أشرف هيكل: كان نموذجًا للفنان المخلص