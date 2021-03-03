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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:06 م
الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين حول رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي،  فقد تزايدت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر لطرح شقق لمحدودي ومتوسطي الدخول من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والتعرف على موقف حجز الوحدات السكنية أونلاين التي طرحتها الوزارة في عدد من المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى والمحافظات.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي 2021

ولمن يريد من المواطنين الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، يمكنه الدخول عبر الموقع الرسمي للبوابة من خلال الرابط التالي: www.shmff.gov.eg ، ويقوم باتباع الخطوات الآتية: أن يقوم المستعلم باختيار الخانة الخاصة بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، ثم يقوم   بكتابة الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقمًا لطلب الاستعلام عن الشقة.

وبعد الدخول على الموقع، وإدخال كافة البيانات، يقوم  الشخص المستعلم  عن شقق الإسكان الإعلان العاشر بالضغط على زر تسجيل الدخول.

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طرق أخرى للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر

حددت وزارة الإسكان الاجتماعى، طرق أخرى للمواطنين الذين يريدون الاستعلام عن الوحدات السكنية بالإعلان العاشر، حيث يمكنهم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول تتضمن الرقم القومي من خلال الأرقام  التالية : 5999 أو 5777 أو 1188، أو الاتصال بالرقم الأرضي عبر الرقم الساخن 0900711117 وإدخال كافة البيانات المطلوبة. 

خدمات موقع وزارة الإسكان المتعلقة بالوحدات السكنية

ويشار إلى أن الموقع الرسمي الخاص بوزارة الإسكان يقدم العديد من الخدمات للمواطنين المتعلقة بالوحدات السكنية من التي منها: الإبلاغ عن مخالفات الإسكان الاجتماعي بالمناطق، إضافة إلى مركز خدمة العملاء للرد على استفساراتهم، وأيضا حجز وحدات دار مصر، وسكن مصر، وجنة، والمناقصات الخاصة بالوحدات السكني.

كما يقدم الموقع أيضا خدمات، استعلام عن حالة الطلب، استعلام عن نتائج الإعلانات، وتقديم طلب وحدة سكنية، وكافة أخبار الصندوق.

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