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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تمدد قيود الحدود مع النمسا حتى 17 مارس بسبب كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:16 م
جريدة الدستور
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أبلغت الحكومة الألمانية نظيرتها النمساوية بتمديد القيود على الحدود بين البلدين إلى 17 مارس الجاري، واتخاذ نفس الإجراء مع التشيك وسلوفاكيا؛ بسبب جائحة كورونا.

وأفادت إرشادات صادرة عن الخارجية النمساوية، اليوم الأربعاء، بأن قرار التمديد جاء استجابة لاستمرار ارتفاع معدل الإصابات الجديدة بوباء كورونا في النمسا، خاصة في ضوء حركة النقل النشطة بين ولايتي بافاريا الألمانية وتيرول النمساوية الحدوديتين.

وأوضحت الوزارة أن ألمانيا تعتبر أن تيرول وجمهورية التشيك وسلوفاكيا هي ما تسمى مناطق الفيروسات المتحورة، وفرضت قيودا على الحدود المشتركة منذ منتصف فبراير الماضي، وكان من المقرر أن تنتهي القيود اليوم ولكن تم تمديدها.

وأشارت إلى أن هناك بعض الاستثناءات من القيود، منها على سبيل المثال سائقي الشاحنات والركاب عبر الحدود من ذوي المهن الطبية، بشرط تقديم اختبار كورونا سلبي لا يزيد تاريخ صدوره على 48 ساعة.

وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي قد انتقدت بشدة قرار ألمانيا وطلبت الأسبوع الماضي من برلين تخفيف القيود؛ لأن العديد من المتطلبات كانت غير متناسبة أو لا أساس لها من الصحة، وقد رفضت الحكومة الألمانية هذا النقد.

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