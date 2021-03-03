عميد طب الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا

تفقد الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب بنين بجامعة الأزهر، اليوم، لجان امتحانات الدراسات العليا بمراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه بمختلف التخصصات الطبية، ورافقه الدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الوهاب الشرقاوي، رئيس الكنترول المركزي بالجامعة.وأوضح عميد الكلية، أن الجولة التفقدية تأتي في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لانضباط سير العمل باللجان، والوقوف على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، مطالبا بضرورة العمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان؛ لمساعدتهم في أداء الامتحان بسهولة ويسر.وخلال تفقد اللجان أشاد " أبو الغيط" بالجهود المبذولة والمتمثلة في رش قاعات الامتحانات وتطهيرها وتعقيمها، إضافة إلى تخصيص مداخل ومخارج منفصلة لدخول الطلاب لمنع التدافع والتزاحم، حرصًا على سلامة الجميع.وخلال الجولة تأكد عميد كلية الطب بجامعة الأزهر من توفير أجهزة طبية لقياس درجة الحرارة للطلاب قبيل بدء لجان الامتحانات للاطمئنان على حالة الطلاب، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية والتزام الجميع بالتباعد داخل اللجان وارتداء الجميع للكمامات.