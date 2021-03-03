مشروع قرار أوروبي يدعو إيران للشفافية مع وكالة الطاقة الذرية

شدد مشروع قرار أوروبي حول طهران، اليوم الأربعاء، على ضرورة انتهاج إيران الشفافية مع وكالة الطاقة الذرية.ووفقًا لقناة العربية الإخبارية، دعا مشروع القرار أوروبي إيران إلى التراجع عن خروقها للاتفاق النووي، مشيرا إلى أنه لا يمكن الجزم بسلمية أنشطة إيران النووية.