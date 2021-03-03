روندا أول دولة أفريقية تتسلم لقاح «فايزر» المضاد لـ«كورونا»

تصل إلى رواندا اليوم الأربعاء، الجرعات الأولى من لقاح فايزر المضاد لكورونا، المخصصة لقارة أفريقيا ضمن برنامج «كوفاكس» العالمي لتوزيع اللقاحات، فيما تتسارع الجهود لتطعيم أفقر دول العالم.وقالت وزارة الصحة، إن من المقرر أن تصل الشحنة التي تشمل 102960 جرعة إلى كيجالي، بعد ساعات من وصول رحلة تحمل 240 ألف جرعة من لقاح أسترا زينيكا من معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح.وتعتزم رواندا تدشين حملة التطعيم يوم الجمعة، وستكون الأولوية للعاملين في القطاع الصحي، وغيرهم من المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير.