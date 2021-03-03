لأول مرة.. تعيين مستشارتين أمناء عام مساعدين في هيئة قضايا الدولة

قرر المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأربعاء، تعيين المستشارة إيمان سعودي أمين عام مساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية كأول مستشارة تتولى هذا المنصب في تاريخ قضايا الدولة، كما قرر تعيين المستشارة مي مروان أمين عام مساعد لشئون الموظفين.جاء ذلك انطلاقًا من حرص وسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعظيم دور المرأة، حيث إن المرأة المصرية واصلت رقيها وتفوقها فشاركت في ثورة 1919 التي تحتفل مصر هذا العام بمئويتها واهتمامه بدورها في المجتمع.وأوضحت قضايا الدولة في بيان لها، أن الهيئة سعت وخطت برئاسة المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر خطوات ناجعة نحو تمكين المرأة من أن تتبوأ مكانتها الصحيحة وأن تؤدى دورها في محراب العدالة، وظهر ذلك جليًا عندما عمل على أن تتولى السيدات من مستشاري الهيئة المناصب القيادية، فكان لهن نصيب طيب في إدارة دفة القيادة في الأمانة العامة، وتولت اثنتان من العضوات الشباب منصبى أمناء عام مساعدين بالهيئة.وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتي لدفع المرأة لتكون في الصف الأول، فقد حرص رئيس الهيئة على إشراك مجموعة كبيرة منهن في الإشراف على انتخابات من أهم وأصعب الانتخابات، بندب عدد كبير منهن في انتخابات نقابة المحامين، بجانب التوسع الذي سبق ذلك كله في أن تتولى عضوات الهيئة المناصب القيادية من خلال رئاسة الفروع والأقسام.