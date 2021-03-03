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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يرفع الإنفاق على الاستخبارات لاصطياد المعارضين

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:53 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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كشف التقرير السنوي لجهاز الاستخبارات التركية لعام 2020، أن إنفاق استخبارات أنقرة، وصل إلى 2 مليار و449 مليون ليرة في العام الماضي، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تركية.

وأعلن رئيس جهاز الاستخبارات في تركيا، هاكان فيدان، خطته لتطوير وإنتاج استراتيجيات لتغيير قواعد اللعبة، والتكيف بسرعة ومرونة مع التغيير العالمي.

وقال فيدان في تقريره، إن الاستخبارات تتحول إلى هيكل أقوى وأكثر فاعلية واحترامًا تحت قيادة أردوغان.

وبحسب التقرير، أوكل أردوغان لجهاز الاستخبارات مهام ملاحقة واختطاف المعارضين الأتراك المقيمين في الخارج، كما وضع تحت تصرف الاستخبارات البعثات الدبلوماسية والجمعيات الدينية التي تديرها تركيا خارج الحدود لتحقيق هذا الغرض.

وتابع فيدان في تقريره، أنه في عام 2020، في ظل السلطة والمسئولية التي يمنحها القانون، اضطلعت منظمتنا بواجبات نشطة بما يتماشى مع المصالح الوطنية لبلدنا في مناطق الصراع، وزادت فعاليتها في مجال الاستخبارات الأجنبية، ونقل مكافحة الإرهاب إلى المستوى الدولي.

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