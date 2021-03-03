ليست مجرد أم.. أسرار علاقة رضوى الشربيني بوالدتها

علاقة رضوي الشربيني بولدتها:



الدعم النفسي لها:



علاقة الراحلة بابنة رضوى الشربيني



تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني، ترند «جوجل»، بعد وفاة والدتها من ساعات، على إثر إصاباتها بفيروس كورونا المستجد.وأعربت «الشربيني» عن حزنها الشديد بعد رحيلها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة رضائها بقضاء الله.كانت علاقة قوية تربط بين رضوي ووالدتها خاصة بعد وفاة والدها الذي كان يعتبر هو الرجل الوحيد في حياتها، حيث كانت تربطة علاقة قوية بها، ولكن بعد وفاة أصبحت أمها هي بطلة حياتها، حيث كانت والدتها هي الداعم النفسي لها، دائمًا ما وقفت بجانبها، ولم تتخلِ عنها ولا عن أحلامها.تحدث رضوى الشربيني في أكثر من مرة، أن أمها هي الدعم الأول لها، خاصة بعد انفاصالها عن زوجها، وأنها القوة الخافية التي جعلت منها مذيعة مشهورة، حيث إنها كنت مؤمنة بها وما تنفذه، وكانت سند ودعم نفسي لها.كانت الراحلة بمثابة أم لابنة رضوى، حيث تولت تربيتها تربيتها، وتربطها بها علاقة قوية، ودائما الظهور معًا في معظم الأماكن العامة.