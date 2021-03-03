حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

ذات مساء اعتدى زكي رستم على كمال الشناوي بالضرب، أما التفاصيل كما ذكرتها مجلة "الكواكب" فقد كان كمال الشناوي قادمًا إلى استوديو الأهرام ومد يده ليصافح زكي رستم وكان الأخير يتحدث إلى الفنانة شادية.وبينما مد زكي يده سحبها بسرعة حين تحقق من شخصية كمال الشناوي، وبدون أن يفكر استدار للشناوي وراح يكيل له الضربات بلا توقف.وراح كمال الشناوي يصد الضربات وهو يصيح بدهشة: "إيه الحكاية"، وفي الأخير تدخل شكري سرحان لفض المشاجرة التي لم يعرف لها سبب.وكان زكي قد سبق له وأن ضرب أحد بلاسيرات سينما مترو لأنه منعه من الدخول بالمجان، وكتبت مجلة الكواكب الخبر وتسببت في أزمة لزكي رستم، وبعد انتهاء المشاجرة نظر زكي رستم ليجد أحد محرري الكواكب في البلاتوه فتوجه إليه وقال له: "أنا مستعد أديك أي مبلغ بس متنشرش الخبر ده".