رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:26 ص
زكي رستم
زكي رستم
ايهاب مصطفى
طباعة
ذات مساء اعتدى زكي رستم على كمال الشناوي بالضرب، أما التفاصيل كما ذكرتها مجلة "الكواكب" فقد كان كمال الشناوي قادمًا إلى استوديو الأهرام ومد يده ليصافح زكي رستم وكان الأخير يتحدث إلى الفنانة شادية.

وبينما مد زكي يده سحبها بسرعة حين تحقق من شخصية كمال الشناوي، وبدون أن يفكر استدار للشناوي وراح يكيل له الضربات بلا توقف.

وراح كمال الشناوي يصد الضربات وهو يصيح بدهشة: "إيه الحكاية"، وفي الأخير تدخل شكري سرحان لفض المشاجرة التي لم يعرف لها سبب.

وكان زكي قد سبق له وأن ضرب أحد بلاسيرات سينما مترو لأنه منعه من الدخول بالمجان، وكتبت مجلة الكواكب الخبر وتسببت في أزمة لزكي رستم، وبعد انتهاء المشاجرة نظر زكي رستم ليجد أحد محرري الكواكب في البلاتوه فتوجه إليه وقال له: "أنا مستعد أديك أي مبلغ بس متنشرش الخبر ده".

موضوعات متعلقة

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدة رضوى الشربيني

الرئيس السيسى يؤكد حتمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

11 تنبيهًا جديدًا من «التعليم» للمديريات عن امتحانات «أولى وتانية ثانوي»

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى

image description

جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

image description

جامعة حلوان تعلن قرارات مهمة للطلاب (صور)

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021

إيلون موسك يعلن إنشاء مدينة «ستاربيز» فى تكساس الأمريكية

تطور جديد.. كورونا يسبب اختلالًا عقليا

الزمالك يخوض مرانه الأخير قبل السفر إلى تونس لملاقاة الترجى

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

«خطوط وظلال» تصدر النسخة العربية لـ«الرقص مع المهرج»

هويدا الملاخ تقدم قراءة فى كتابها «أسوان بلاد الذهب».. الليلة

معرض للكتاب فى ذكرى ميلاد درويش وعبدالوهاب بمكتبة مصر الجديدة

فن الديكور والتصميم الداخلى ندوة مجانية ببيت السنارى