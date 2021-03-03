«بلاطة» يطارد «شباب الخليل» متصدرًا الدورى الفلسطينى

واصل فريق مركز بلاطة الفلسطيني مطاردته للمتصدر شباب الخليل في دوري المحترفين الفلسطيني لكرة القدم، بفوزه على ضيفه جبل المكبر بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الجامعة العربية الأمريكية في جنين، في إطار مباريات الأسبوع الـ17 للدوري.ورفع بلاطة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن شباب الخليل المتصدر، الذي لعب مباراة أقل، بينما توقف رصيد جبل المكبر عند 31 نقطة في المركز الثالث.وفي لقاء آخر، قلب مركز الأمعري خسارته أمام السموع بهدفين لانتصار كبير بواقع 5 أهداف مقابل 3 في اللقاء الذي جري على ستاد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة.ورفع الأمعري رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، وبقي السموع في المركز الثامن مؤقتا برصيد 19 نقطة.