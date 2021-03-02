«التموين»: بدء معرض «أهلا رمضان» 4 أبريل ولمدة 8 أيام

أكد المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزير التموين والتجارة، أن إجمالي عدد الشركات التي ستشارك في معرض "أهلا رمضان" بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر تصل لنحو 350 شركة وسلسلة تجارية خلال العام الجاري على أن تبدأ المعارض خلال يوم 4 أبريل المقبل ولمدة 8 أيام وفي المحافظات تستمر خلال شهر رمضان بالاتفاق بين المحافظات والغرف التجارية.وقال "خليل" لـ"الدستور"، إن معارض أهلا رمضان بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر تطرح 3 أنواع من الشنط الرمضانية تبدأ بسعر 75 جنيها لـ100 جنيه و150 جنيها الشنطة الواحدة حسب الأنواع والأصناف وتحتوي على سلع رئيسية لكل شنطة أبرزها سلع السكر والأرز والزيت والسمنة النباتي والمكرونة والبلح وقمر الدين.وأضاف أن الوزارة تقوم بتشكيل غرفة العمليات المركزية في ديوان عام الوزارة تقوم علي متابعة غرف العمليات الفرعية في مديريات التموين والتجارة الداخلية للتأكد من فواتير الشراء وحجم التخفيضات على السلع الأساسية والسلع ذات الطبيعة الرمضانية والياميش.