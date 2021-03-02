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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«قللت من رجولتى».. اعترافات المتهم بذبح زوجته بالمرج

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:56 م
المتهم
المتهم
هدير مصطفى
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اعترف المتهم بقتل زوجته في المرج، بتنفيذه الجريمة نتيجة خلافات أسرية بينهما.

وكشفت تحريات مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم، عن أن المتهم بقتل زوجته بالمرج اعترف بارتكاب الجريمة وأنه تعدى عليها بالسكين عقب مشاجرة وصفها بالتقليل من رجولته واتهامه بعدم المسئولية.

وقال المتهم إنه هرب إلى منزل والدته بعد ارتكابه الجريمة.

وألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على المتهم بقتل زوجته حيث كان مختبئا داخل مسكن والدته بعدما طعن زوجته بسكين داخل شقتهم بالمرج بسبب خلافات أسرية.

وتلقى قسم شرطة المرج، بلاغا يفيد العثور على جثة لسيدة وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين وقوع مشاجرة بين صاحب سوبر ماركت وزوجته وتعدى عليها بسكين وقتلها ونقلتها سيارة إسعاف للمستشفى.

وتم إعداد الأكمنة اللازمة وتم ضبط المتهم بعد ارتكابه لجريمة القتل، وجارٍ استكمال تحريات المباحث لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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