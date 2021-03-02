«الإحصاء»: 30.6% زيادة في واردات الرنجة خلال عام

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من الجمبري بلغت 147.3 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2020 مقابل 155 مليونا دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 5% خلال عام.وأضاف تقرير الإحصاء، أن واردات أسماك الرنجة سجلت 110.8 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2020 مقابل 84.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 30.6%.يشار إلى أن جملة واردات مصر من دول العالم قد بلغت 63.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ونوفمبر 2020 مقابل 69.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 9.4%.