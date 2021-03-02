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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«بعد بيع لوحته».. أبرز هدايا براد بيت لأنجلينا جولي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:10 م
جريدة الدستور
غادة موسى
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انتشر خلال الساعات الماضية خبر بيع الممثلة العالمية أنجلينا جولي لوحة "برج جامع الكتبية"، التي رسمها عام 1943 رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل، بقيمة 11.5 مليون دولار.

وكان الممثل براد بيت قد اشترى اللوحة في عام 2011 من متجر للتحف الراقية من أجل جولي، والجدير بالذكر أنها اللوحة الوحيدة التي رسمها رئيس الوزراء السابق أثناء الحرب العالمية الثانية.

وإليك جولة حول أفضل هدايا براد وأنجلينا:
أهدى براد بيت لأنجلينا جولي مجموعة من الملابس الداخلية وحمالات الصدر في عيد ميلادها، وذلك أثناء وجودهما في باريس لحضور العرض الأول لفيلم رعب، ولم يكونا قد تزوجا بعد، كما رتب لها خزانة كاملة من الملابس الجديدة بتوقيع سان لوران.

اشترت أنجلينا جولي لزوجها براد بيت ساعة رائعة كهدية زفاف، وتعتبر من الساعات السويسرية الأسطورية النادرة، وتم تزيينها بالكلمات.

أنفقت أنجلينا مبلغًا ضخمًا يبلغ 20 مليون دولار لشراء جزيرة لبراد بيت، الذي كان يبلغ حينها من العمر 50 عامًا، وقيل إن الجزيرة على شكل قلب، وكانت متحمسة بشكل خاص بعد أن اكتشفت أن منزلين في الجزيرة صممهما المهندس المعماري المفضل لبيت "فرانك لويد رايت".
ويوصف أن المنزل مثالي لقضاء عطلات رومانسية، وملاذ عائلي، وتبلغ مساحته 11 فدانا، وبه مهبط للطائرات المروحية، ويقع قبالة الساحل الأمريكي على بعد 50 ميلًا شمال مدينة نيويورك.

وبقيمة 390 ألف دولار اشترى براد لأنجلينا ساعة أنيقة استغرقت شهرين لصناعتها يدويا، مصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا مع طلاء مرآة، وحزام جلد التمساح وعلامات صغيرة على شكل لؤلؤة.

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