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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

إمساكية شهر رمضان ٢٠٢١

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:30 م
إمساكية شهر رمضان
إمساكية شهر رمضان
نعمات مدحت
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يبحث الكثير من المواطنين عن إمساكية رمضان 2021، رغبة في معرفة مواعيد أيام الشهر الكريم، حيث يعد هذا شهر رمضان من الشهور المفضلة عند المسلمين في بقاع الأرض، وأما المصريين بشكل خاص يستقبلونه بشكل خاص من زينة وفوانيس وغيرها من المظاهر التي تعبر عن فرحتهم بالشهر الكريم.

وخلال السطور القادمة يوضح  "الدستور" إمساكية شهر رمضان لجميع الأيام بداية من أول يوم حتى أخر يوم، ومن المقرر أن يكون أول يوم في شهر رمضان 13 أبريل المقبل وفقا لما أكده علماء الفلك.

إمساكية شهر رمضان 2021

اليوم الأول: الثلاثاء  13 - أبريل - 2021 04:09 ص 05:37 ص 12:03 م 03:38 م 06:29 م 07:59 م
اليوم الثاني: الأربعاء  14 - أبريل - 2021 04:08 ص 05:36 ص 12:03 م 03:38 م 06:29 م 07:59 م
الثالث: الخميس  15 - أبريل - 2021 04:07 ص 05:35 ص 12:03 م 03:38 م 06:30 م 08:00 م
الرابع: الجمعة  16 - أبريل - 2021 04:05 ص 05:34 ص 12:02 م 03:38 م 06:31 م 08:01 م
الخامس: السبت 17 - أبريل - 2021 04:04 ص 05:33 ص 12:02 م 03:37 م 06:31 م 08:01 م
السادس: الأحد  18 - أبريل - 2021 04:03 ص 05:32 ص 12:02 م 03:37 م 06:32 م 08:02 م
السابع: الأثنين  19 - أبريل - 2021 04:02 ص 05:31 ص 12:02 م 03:37 م 06:32 م 08:02 م

إمساكية شهر رمضان 2021 فلكيا


الثامن: الثلاثاء  20 - أبريل - 2021 04:00 ص 05:30 ص 12:01 م 03:37 م 06:33 م 08:03 م
التاسع: الأربعاء  21 - أبريل - 2021 03:59 ص 05:29 ص 12:01 م 03:37 م 06:34 م 08:04 م
العاشر: الخميس  22 - أبريل - 2021 03:58 ص 05:28 ص 12:01 م 03:37 م 06:34 م 08:04 م
الحادي عشر: الجمعة  23 - أبريل - 2021 03:56 ص 05:27 ص 12:01 م 03:37 م 06:35 م 08:05 م
الثاني عشر: السبت  24 - أبريل - 2021 03:55 ص 05:26 ص 12:01 م 03:37 م 06:36 م 08:06 م
الثالث عشر: الأحد  25 - أبريل - 2021 03:54 ص 05:25 ص 12:01 م 03:37 م 06:36 م 08:06 م

امساكية رمضان 2021 حسب خبراء الفلك

الرابع عشر: الأثنين  26 - أبريل - 2021 03:53 ص 05:24 ص 12:00 م 03:37 م 06:37 م 08:07 م
الخامس عشر: الثلاثاء  27 - أبريل - 2021 03:51 ص 05:23 ص 12:00 م 03:37 م 06:37 م 08:07 م
السادس عشر: الأربعاء  28 - أبريل - 2021 03:50 ص 05:22 ص 12:00 م 03:37 م 06:38 م 08:08 م
السابع عشر: الخميس  29 - أبريل - 2021 03:49 ص 05:21 ص 12:00 م 03:37 م 06:39 م 08:09 م
الثامن عشر: الجمعة  30 - أبريل - 2021 03:48 ص 05:20 ص 12:00 م 03:37 م 06:39 م 08:09 م
التاسع عشر: السبت 01 - مايو - 2021 03:47 ص 05:19 ص 12:00 م 03:36 م 06:40 م 08:10 م
العشرون: الأحد  02 - مايو - 2021 03:46 ص 05:18 ص 12:00 م 03:36 م 06:41 م 08:11 م
الحادي والعشرون: الأثنين 03 - مايو - 2021 03:44 ص 05:18 ص 11:59 ص 03:36 م 06:41 م 08:11 م
الثاني والعشرون: الثلاثاء  04 - مايو - 2021 03:43 ص 05:17 ص 11:59 ص 03:36 م 06:42 م 08:12 م
الثالث والعشرون: الأربعاء  05 - مايو - 2021 03:42 ص 05:16 ص 11:59 ص 03:36 م 06:43 م 08:13 م
الرابع والعشرون: الخميس  06 - مايو - 2021 03:41 ص 05:15 ص 11:59 ص 03:36 م 06:43 م 08:13 م
الخامس والعشرون: الجمعة  07 - مايو - 2021 03:40 ص 05:14 ص 11:59 ص 03:36 م 06:44 م 08:14 م

مواعيد إمساكية رمضان 2021

السادس والعشرون: السبت  08 - مايو - 2021 03:39 ص 05:13 ص 11:59 ص 03:36 م 06:45 م 08:15 م
السابع والعشرون: الأحد  09 - مايو - 2021 03:38 ص 05:13 ص 11:59 ص 03:36 م 06:45 م 08:15 م
الثامن والعشرون: الأثنين  10 - مايو - 2021 03:37 ص 05:12 ص 11:59 ص 03:36 م 06:46 م 08:16 م

تفاصيل إمساكية رمضان 2021

التاسع والعشرون: الثلاثاء  11 - مايو - 2021 03:36 ص 05:11 ص 11:59 ص 03:36 م 06:47 م 08:17 م
الثلاثين: الأربعاء  12 - مايو - 2021 03:35 ص 05:11 ص 11:59 ص 03:36 م 06:47 م 08:17 م.

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