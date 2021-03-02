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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إيقاف ندب واضع سؤال «ميراث أشرف بن شرقي» بحقوق سوهاج.. وإحالته للتحقيق

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:52 م
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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أكدت جامعة سوهاج، احترامها نادي الزمالك ولاعبيه وجمهوره، كسائر الأندية وجماهيرها، في إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن واقعة امتحان كلية الحقوق بالجامعة، وذكر أستاذ المادة للاعب فريق كرة القدم بالنادي أشرف بن شرقي، وما تناوله السؤال من المساس بحياة اللاعب الشخصية.

وقالت الجامعة، في بيان، إنها تدرك ما أثير حول هذا السؤال الذي تناول الحياة الخاصة للاعب، مشددة على أنه كان يجب أن يكون أستاذ المادة أشد حرصا من ذلك، مؤكدة في الوقت ذاته أن أسئلة الامتحان مسؤولية واضعه.

وكشفت الجامعة أنها قررت إيقاف ندب أستاذ المادة، مع مخاطبة رئيس جامعة أسيوط للتحقيق في الأمر.

وأثار امتحان في مادة «تنازع القوانين» للفرقة الرابعة في كلية الحقوق- جامعة سوهاج، عُقِد أمس الإثنين، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن الامتحان سؤالًا عن حالة ميراث وتقسيم تركة تفترض وفاة «المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك» متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وأثار السؤال حفيظة وتساؤلات الطلاب بمختلف انتماءاتهم الرياضية.

وردًا على ذلك قال الدكتور حازم عبدالرحمن عبيد، عميد كلية الحقوق- جامعة سوهاج، إنَّ السؤال تناول مسألة قانونية تخضع لقانون الميراث ويتم التمثيل باسم أحد الأشخاص محل الحالة الجدلية بالميراث.

وأضاف عبيد: «كان من الأفضل أن يتناول دكتور المادة اسمًا مبهمًا وليس اسمًا مشهورًا، لكنه خانه التعبير مما أثار حالة الجدل، لكن المثال القانوني صحيح تمامًا ولا يوجد أي تجاوز يؤدي للمساءلة القانونية لدكتور المادة».

وأشار إلى أن الدكتور أحمد عبدالموجود، أستاذ القانون الدولي الخاص في الكلية «على خلق وعلم كبير».

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