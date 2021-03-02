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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرة خارجية السودان: الخطوات الأحادية الإثيوبية ستأخد الإقليم لمنحى خطير

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:51 م
مريم الصادق المهدي
مريم الصادق المهدي
ألفت الكحلي
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شددت مريم الصادق المهدي، وزيرة خارجية السودان، على خطورة الخطوات التي اتخذتها إثيوبيا في السابق، وأن أي تصور للتقارب بين مصر والسودان –وهما دولتان لهما نفس المصير- هو نوع من التنادي العربي ضد مكون افريقي، وأي محاولة لتغريب العرب عن إفريقيا بأنه وضع خطير.

وأضافت:"راعينا كثيرا غضب الجانب الاثيوبي، وأن اتفاقية 1959 ليسوا طرفا فيها وحاولنا تطمينهم بأننا نسعى لمفاوضات إيجابية، ونحن نسعى بشفافية لتتوقف جارتنا إثيوبيا عن التصرفات الفردية التي قد تأخذ كل الإقليم إلى منحى خطير".

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