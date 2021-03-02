إيران تحذر من حكم ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

حذرت إيران، اليوم الثلاثاء، مجددًا من صدور قرار ضدها في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدةً في الوقت ذاته التزامها بالدبلوماسية لحل التباين بشأن الملف النووي.وعرضت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية ضمن الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015، هذا الأسبوع على مجلس حكام الوكالة مشروع قرار تعرب فيه عن "قلقها البالغ" من تعليق إيران بعض عمليات التفتيش، وتدعوها إلى "الاستئناف الفوري" لكل برامج التفتيش المنصوص عليها في الاتفاق النووي.وقلصت إيران عمليات التفتيش اعتبارًا من الأسبوع الماضي، في ظل عدم رفع الولايات المتحدة للعقوبات التي فرضتها على طهران اعتبارًا من عام 2018 بعد قرار واشنطن الانسحاب الأحادي من الاتفاق الذي يضم إضافة إليها وإيران، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين.لكن طهران أبرمت قبيل دخول هذا التقليص حيز التنفيذ، اتفاقًا تقنيًا مع المدير العام للوكالة الدولية رافايل جروسي، يتيح مواصلة بعض النشاطات لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر.