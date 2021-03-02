النمسا: لا نريد الاعتماد على الاتحاد الأوروبي في توفير لقاحات كورونا

قال المستشار النمساوي سباستيان كورتس، إن بلاده لا تريد الاعتماد على الاتحاد الأوروبي وحده في توفير لقاحات فيروس كورونا مقدرًا حاجة النمسا وحدها إلى اللقاحات بحوالي 30 مليون جرعة لقاح من الجيل الثاني.وأضاف كورتس - في تصريحات اليوم الثلاثاء - أن الموافقات على اللقاحات من قبل وكالة الدواء الاوروبية تسير ببطء شديد، مشيرًا إلى أن النمسا سوف تنتج لقاحات بنفسها بالتعاون مع إسرائيل والدنمارك.ولفت إلى أن رئيس الرابطة النمساوية لمصنعي اللقاحات أكد له أن إنشاء مصنع متخصص لإنتاج اللقاحات المتطورة يحتاج إلى فترة بين 5 و10 سنوات، مشيرًا إلى أن النمسا والدنمارك تتفقان على ضرورة إجراء تغيير في مسار استراتيجية إنتاج لقاحات كورونا بالتنسيق مع إسرائيل.وذكر أن حكومته تستهدف إنتاج جرعات وفيرة من لقاحات الجيل الثاني والتي تستطيع مواجهة المزيد من طفرات كورونا المحتملة في السنوات المقبلة، قائلًا: "علينا أن نستعد لمزيد من الطفرات ويجب ألا نعتمد فقط على الاتحاد الأوروبي لإنتاج لقاحات الجيل الثاني".