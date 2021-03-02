متجاهلين الإجراءات الاحترازية.. تكدس الطلاب أمام كليات جامعة القاهرة

تكدس عدد من طلاب جامعة القاهرة أمام بعض الكليات بعيدا عن الحرم الجامعي دون الالتفات للإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا والتي شددت عليها الجماعة، حيث تزاحم الطلاب على أرصفة الكلية وجانبي الطريق دون اتخاذ مسافات اجتماعية لازمة.وبمجرد انتهاء امتحانات اليوم الرابع بجامعة القاهرة بدأ الطلاب في الخروج والانتظار أمام الكليات الأمر الذي تسبب في زحام شديد وتكدس الطلاب ما يتسبب في انتشار الفيروس.وانتظمت حركة رابع أيام الامتحانات في الفصل الدراسي الأول بالجامعات لعام 2020- 2021، وسط إجراءات احترازية مشددة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ورصدت "الدستور" رابع أيام الامتحانات بجامعة القاهرة، والتي جاءت على النحو التالي:واتخذت الجامعة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا، فألزمت الطلاب دخول الجامعة بالكمامات الطبية، كما وضعت كبائن تعقيم على بوابات الدخول بالإضافة لتهوية قاعات الامتحانات والحرص على تباعد الطلاب وتقليل كثافتهم.