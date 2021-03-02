ماليزيا: سيتم تطعيم 7000 من رجال الإطفاء في الصفوف الأمامية

قالت وزيرة الإسكان والحكومات المحلية في ماليزيا، زريدة قمر الدين، إنه من المقرر أن يتم إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لنحو 7000 فرد من رجال الإطفاء الذين يعملون في الصفوف الأمامية، خلال المرحلة الأولى من "برنامج التطعيم الوطني".ونقلت صحيفة "ذا ستار" الاخبارية الماليزية، اليوم الثلاثاء، عن الوزيرة القول، إن تطعيم رجال الإطفاء سوف يبدأ يوم الجمعة المقبل، وسيتم على مراحل.ويشار إلى أن هناك 14 ألف فرد من رجال الإطفاء والإنقاذ على مستوى البلاد.وكان رئيس الوزراء الماليزي، تان سري محي الدين ياسين، أطلق "برنامج التطعيم الوطني" لتحصين المواطنين من الاصابة بمرض "كوفيد 19-" الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا، في 24 من فبراير الماضي.