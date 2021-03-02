الكرملين: سياسة فرض العقوبات على روسيا غير مجدية

شدد الكرملين اليوم الثلاثاء، على أن العقوبات الغربية على روسيا غير مجدية، بعدما أشارت تقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يعدّان لعقوبات جديدة ضد موسكو تتعلّق بالمعارض أليكسي نافالني.وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "أولئك الذي يواصلون الاعتماد على هذه الإجراءات عليهم على الأرجح التفكير قليلا بالأمر: هل يحققون أي هدف عبر مواصلتهم سياسة كهذه".وأضاف "الجواب واضح: لا تحقق سياسة كهذه أهدافها".وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت في وقت سابق هذا الأسبوع على فرض عقوبات على أربعة مسؤولين روس كبار في سلطات العدل وتطبيق القانون، ضالعين في توقيف نافالني.