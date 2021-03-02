«تعليم مطروح» تحيل مدير «السواني» للتحقيق لعدم انضباط الامتحانيات

قام عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية مفاجئة لمجمعي السواني البحرية والسواني الابتدائي لمتابعة مسار امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف السادس فترة واحدة لمدة ساعتين بنظام أسئلة الاختيار من متعدد وسط تدابير وقائية، مشددة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والتي تأتي في إطار الحرص على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.وأوضح سلامة أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة واضحة، لافتًا أنه شدد على مديري الإدارات التعليمية بضرورة مواصلة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المحكمة في مواجهة كورونا مع اتباع الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية وفق الضوابط الوزارية وبسهولة ويسر.وقرر مدير تعليم مطروح تحويل مدير مجمع السواني الابتدائي وبعض العاملين به للتحقيق لوجود مخالفات خلال امتحان الصف السادس والإهمال الشديد في أداء واجباتهم الوظيفية المنوطة بهم.ووجه بإرسال جهات التحقيق فورًا للمجمع التعليمي للقيام بشئونها في هذا الأمر وفق القواعد والقوانين المنظمة للامتحانات.