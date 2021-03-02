باللحمة والسلق.. أبرز طرق عمل «القلقاس»
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:08 م
هويدا سعيدطباعة
القلقاس من أشهر الأكلات التي يفضلها الكثير، حيث تعتبر من الخضروات الشتوية التي تكون مرغوب فيه لأنها تشعرك بالدفئ.
ونرصد طرق مختلفة لعمل القلقاس منها "القلقاس بالخضار، والقلقاس بالتقلية، والقلقاس بالسلق".
◄ طريقة عمل قلقاس بالخضار
المقادير
كزبرة خضراء
مرقة
قلقاس
عصير ليمون
سلق
ملح فلفل
شبت
بقدونس
لحمة مسلوقة
زبدة
ثوم
طريقة التحضير
- ضعى المرقة مع عصير الليمون والقلقاس مع ملح وفلفل وافرمى الثوم ويشوح مع الزبدة.
- افرمى السلق ويضاف الى الثوم والكزبرة والشبت وضيفى اللحمة الى القلقاس اضربى السلق فى الكبة ثم يضاف الى القلقاس ويترك ليغلى ثم يقدم.
◄ طريقة القلقاس بالتقلية
المقادير
لحم مكعبات
قلقاس
جزر
كرفس
سلق
بصل
كزبرة خضراء
ثوم
ليمون
شبت
مرقة
سمـنة
حبهان
ورق لورا
بهارات
طريقة تحضير قلقاس بالتقلية
- تسلق اللحم في ماء وورق لورا وبهارات وحبهان وبصل وثوم وجزر وكرفس ومكعبين مرقة ويفرم قليل من الثوم والبصل ويوضع في قليل من السمنه على النار.
- يضاف المرقة ويقشر القلقاس ويقطع مكعبات ويضاف وعصرة ليمون ثم قطع اللحم ويوضع قليل من السمنة في طاسة مع الكزبرة والشبت والسلق
- تترك حتى يحمر لونها تماما ثم تفرم ويضاف خليط الشبت والكزبرة إلى الحلة ويترك حتى ينضج على نار هادئة ويقدم.
◄ طريقة قلقاس بالسلق والكرفس
المقادير
1 كيلو لحم ضاني
مرقة سلق اللحمة
1 كيلو قلقاس
4 حزم سلق أخضر
حزمة كزبرة خضراء
حزمة كرفس
5 فصوص ثوم مفروم
زبدة
ملح وفلفل أسود
بصلة متوسطة
حبهان
ورق لورا
طريقة التحضير
- يوضع القلقاس ويسلق في مرقة سلق اللحمة ويضاف عصير ليمونة ويترك حتى تمام النضج
لعمل الخضرة:
- يشوح الثوم في الزبدة ثم يضاف السلق والكرفس والخضرة حسب الرغبة وتشوح جيدا ثم يضاف عليها الشوربة وتفرم في الكبة ثم تضاف على القلقاس ويترك حتى يغلي ثم يضاف اللحمة ويقدم
ونرصد طرق مختلفة لعمل القلقاس منها "القلقاس بالخضار، والقلقاس بالتقلية، والقلقاس بالسلق".
◄ طريقة عمل قلقاس بالخضار
المقادير
كزبرة خضراء
مرقة
قلقاس
عصير ليمون
سلق
ملح فلفل
شبت
بقدونس
لحمة مسلوقة
زبدة
ثوم
طريقة التحضير
- ضعى المرقة مع عصير الليمون والقلقاس مع ملح وفلفل وافرمى الثوم ويشوح مع الزبدة.
- افرمى السلق ويضاف الى الثوم والكزبرة والشبت وضيفى اللحمة الى القلقاس اضربى السلق فى الكبة ثم يضاف الى القلقاس ويترك ليغلى ثم يقدم.
◄ طريقة القلقاس بالتقلية
المقادير
لحم مكعبات
قلقاس
جزر
كرفس
سلق
بصل
كزبرة خضراء
ثوم
ليمون
شبت
مرقة
سمـنة
حبهان
ورق لورا
بهارات
طريقة تحضير قلقاس بالتقلية
- تسلق اللحم في ماء وورق لورا وبهارات وحبهان وبصل وثوم وجزر وكرفس ومكعبين مرقة ويفرم قليل من الثوم والبصل ويوضع في قليل من السمنه على النار.
- يضاف المرقة ويقشر القلقاس ويقطع مكعبات ويضاف وعصرة ليمون ثم قطع اللحم ويوضع قليل من السمنة في طاسة مع الكزبرة والشبت والسلق
- تترك حتى يحمر لونها تماما ثم تفرم ويضاف خليط الشبت والكزبرة إلى الحلة ويترك حتى ينضج على نار هادئة ويقدم.
◄ طريقة قلقاس بالسلق والكرفس
المقادير
1 كيلو لحم ضاني
مرقة سلق اللحمة
1 كيلو قلقاس
4 حزم سلق أخضر
حزمة كزبرة خضراء
حزمة كرفس
5 فصوص ثوم مفروم
زبدة
ملح وفلفل أسود
بصلة متوسطة
حبهان
ورق لورا
طريقة التحضير
- يوضع القلقاس ويسلق في مرقة سلق اللحمة ويضاف عصير ليمونة ويترك حتى تمام النضج
لعمل الخضرة:
- يشوح الثوم في الزبدة ثم يضاف السلق والكرفس والخضرة حسب الرغبة وتشوح جيدا ثم يضاف عليها الشوربة وتفرم في الكبة ثم تضاف على القلقاس ويترك حتى يغلي ثم يضاف اللحمة ويقدم