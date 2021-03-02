باللحمة والسلق.. أبرز طرق عمل «القلقاس»

القلقاس من أشهر الأكلات التي يفضلها الكثير، حيث تعتبر من الخضروات الشتوية التي تكون مرغوب فيه لأنها تشعرك بالدفئ.ونرصد طرق مختلفة لعمل القلقاس منها "القلقاس بالخضار، والقلقاس بالتقلية، والقلقاس بالسلق".◄ طريقة عمل قلقاس بالخضارالمقاديركزبرة خضراءمرقةقلقاسعصير ليمونسلقملح فلفلشبتبقدونسلحمة مسلوقةزبدةثومطريقة التحضير- ضعى المرقة مع عصير الليمون والقلقاس مع ملح وفلفل وافرمى الثوم ويشوح مع الزبدة.- افرمى السلق ويضاف الى الثوم والكزبرة والشبت وضيفى اللحمة الى القلقاس اضربى السلق فى الكبة ثم يضاف الى القلقاس ويترك ليغلى ثم يقدم.◄ طريقة القلقاس بالتقليةالمقاديرلحم مكعباتقلقاسجزركرفسسلقبصلكزبرة خضراءثومليمونشبتمرقةسمـنةحبهانورق لورابهاراتطريقة تحضير قلقاس بالتقلية- تسلق اللحم في ماء وورق لورا وبهارات وحبهان وبصل وثوم وجزر وكرفس ومكعبين مرقة ويفرم قليل من الثوم والبصل ويوضع في قليل من السمنه على النار.- يضاف المرقة ويقشر القلقاس ويقطع مكعبات ويضاف وعصرة ليمون ثم قطع اللحم ويوضع قليل من السمنة في طاسة مع الكزبرة والشبت والسلق- تترك حتى يحمر لونها تماما ثم تفرم ويضاف خليط الشبت والكزبرة إلى الحلة ويترك حتى ينضج على نار هادئة ويقدم.◄ طريقة قلقاس بالسلق والكرفسالمقادير1 كيلو لحم ضانيمرقة سلق اللحمة1 كيلو قلقاس4 حزم سلق أخضرحزمة كزبرة خضراءحزمة كرفس5 فصوص ثوم مفرومزبدةملح وفلفل أسودبصلة متوسطةحبهانورق لوراطريقة التحضير- يوضع القلقاس ويسلق في مرقة سلق اللحمة ويضاف عصير ليمونة ويترك حتى تمام النضجلعمل الخضرة:- يشوح الثوم في الزبدة ثم يضاف السلق والكرفس والخضرة حسب الرغبة وتشوح جيدا ثم يضاف عليها الشوربة وتفرم في الكبة ثم تضاف على القلقاس ويترك حتى يغلي ثم يضاف اللحمة ويقدم