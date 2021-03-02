دراسة ترصد تراجع معدل الإصابة بالسكتات الدماغية بين كبار السن بالدنمارك

خلصت دراسة دنماركية إلى تراجع خطر الإصابة بالسكتات الدماغية بين كبار السن، واستند الباحثون معدو الدراسة على تحليل بيانات السجل الوطني للصحة في بلادهم.وعلق هيلموت شتاينميتس الرئيس التنفيذي الأول للجمعية الألمانية لأمراض السكتات الدماغية (دي إس جي) قائلا إن من المرجح تشابه الوضع في ألمانيا مع الوضع في الدنمارك.وغالبا ما تظهر السكتات الدماغية جراء حدوث جلطة دموية في الدماغ (السكتة الدماغية الإقفارية)، ونادرا ما تحدث جراء نزيف (سكتة دماغية نزفية)، وتحدث الإصابة في كلتا الحالتين عندما تقل نسبة الأكسجين الواصل إلى أجزاء من الدماغ.ويقول هنريك توفت سورينسن من جامعة ارهوس الدنماركية، المشرف على الدراسة، إن " السكتة الدماغية هي السبب الرئيسي للوفاة والعجز في العالم".وكان الأساس للدراسة التي نُشِرَتْ في مجلة "نيورولجي" العلمية هو كل البيانات الصادرة عن السجل الوطني للصحة في الدنمارك لحالات السكتات الدماغية التي حدثت في الفترة بين عامي 2005 حتى 2018 ووجد الباحثون في هذه البيانات حدوث 8680 حالة سكتة دماغية بين أشخاص تراوحت أعمارهم بين 18 و49 عاما، وحدوث 105 ألف و240 حالة بين أشخاص زادت أعمارهم عن 50 عاما.