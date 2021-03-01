«التخطيط»: لجان ميدانية لرصد معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

قال محمد فريد مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروعات القومية، إن مشروع تطوير الريف المصرى تحدي كبير أمام الدولة بمختلف أجهزتها التي تستهدف 4500 قرية وأكثر من 30 ألف تابع وتضم ما يزيد عن 50% من سكان مصر، مضيفا: «اللي متعملش في 50 سنة هيتعمل في 3 سنوات فقط، والحكومة لن تواجه أزمة في تدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروع وستعتمد على تكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية».وأضاف «فريد» في تصريح لـ«الدستور» أن هناك توجيهات بعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة وإنما سيتم تنظيم لجان ميدانية لمتابعة ما تم تنفيذه على الأرض ومقارنة بالمعدلات المرصودة إلكترونية، وقياس مدى رضا المواطنين على مستوى الخدمات واحتياجاتهم ذات الأولوية.