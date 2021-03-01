سفير السعودية بالأمم المتحدة: التقرير الأمريكي بشأن خاشقجي لا يثبت الاتهامات

قال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، اليوم الإثنين، إن تقرير المخابرات الأمريكية الذي اتهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في واقعة قتل الصحفي جمال خاشقجي، لم يقدم أي أدلة دامغة.وقال السفير على "تويتر": "التقرير يستند على الافتراضات ولا يقترب من إثبات الاتهام بما يتجاوز الشك المعقول".وأضاف: "الأمير تقبل بشجاعة المسؤولية الأخلاقية وقدم المتهمين للعدالة وتعهد بإصلاح أجهزة المخابرات... القضية أغلقت".