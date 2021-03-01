كشف حقيقة فيديو اعتداء طفلين على بعضهما بإحدى دور الرعاية

تداول بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو داخل إحدى دور رعاية الأيتام بدمياط يتضمن قيام أحد الصبية المودعين بالدار بالاعتداء على زميله بالضرب باليد ورشه بالمياه.بسؤال مديرة المؤسسة قررت قيام الطفلين المشار إليهما بالتعدي على بعضهما على سبيل المزاح، وبسؤال المذكورين قررا أن ما جاء بمقطع الفيديو كان على سبيل المزاح بينهما ولم يتهم أحدهما الآخر بالتعدي عليه وتم التصالح بينهما.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.