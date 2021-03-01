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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف حقيقة فيديو اعتداء طفلين على بعضهما بإحدى دور الرعاية

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:27 م
اعتداء طفلين على
اعتداء طفلين على بعضهما
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تداول بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو داخل إحدى دور رعاية الأيتام بدمياط يتضمن قيام أحد الصبية المودعين بالدار بالاعتداء على زميله بالضرب باليد ورشه بالمياه.

بسؤال مديرة المؤسسة قررت قيام الطفلين المشار إليهما بالتعدي على بعضهما على سبيل المزاح، وبسؤال المذكورين قررا أن ما جاء بمقطع الفيديو كان على سبيل المزاح بينهما ولم يتهم أحدهما الآخر بالتعدي عليه وتم التصالح بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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