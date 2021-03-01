ضبط مشغولات ذهبية غير مدموغة بدمغة حكومية فى طنطا

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الغربية من ضبط مشغولات ذهبية غير مدموغة بالدمغة الحكومية داخل محل شهير بطنطا.جاء ذلك بناء على تحريات الرقابة الإدارية، حيث تشكلت حملة وتمَّ ضبط مشغولات ذهبية غير مدموغة بدمغة حكومية بمحل شهير بطنطا وتم تحرير محضر بالواقعة.