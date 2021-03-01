«مواصلة تخفيف القيود» في قبرص مرهون بانخفاض إصابات كورونا

قال وزير الصحة القبرصي، كونستانتينوس إيوانو، اليوم الإثنين، إن قبرص يجب أن تستمر في إظهار أرقام وبائية جيدة لكي تستطيع تخفيف القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا على نحو أكثر.وأضاف وزير الصحة، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) في نسختها الإنجليزية، "نقترب من النهاية ولكن يجب ألا نتسرع بأي حال من الأحوال".وأشار إلى أنه مع تطبيق البروتوكولات والالتزام بإجراء الاختبارات السريعة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا واتباع خطة التلقيح، ستتمكن السلطات القبرصية من الانتقال إلى مرحلة أخرى من تخفيف القيود شريطة أن تشهد البلاد انخفاضًا في أعداد الإصابة بالفيروس.وتأتي هذه التصريحات تزامنًا مع دخول البلاد مرحلة جديدة من تخفيف التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا وذلك باستئناف الدراسة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي واستئناف رحلات الطيران وفتح المؤسسات الخاصة.