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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المدير التنفيذي لمعهد الحوكمة ضمن أفضل 50 سيدة مؤثرة في مصر خلال 2020

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:27 م
الدكتورة شريفة شريف
الدكتورة شريفة شريف
أميرة ممدوح
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كُرمت بالأمس الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة كواحدة من أفضل 50 سيدة مؤثرة في مصر لعام 2020؛ وذلك خلال احتفالية "قمة مصر للأفضل" التي انعقدت برعاية منتدى "الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد وعدد من الوزيرات.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، إنها سعيدة بهذا التكريم، وثمنت دور المنتدى في تكريم السيدات المؤثرات على مستوى الدولة، مؤكدة أن مصر تحظى بنماذج مشرفة لعدد كبير من السيدات في مختلف القطاعات، وأنه من الأهمية الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة المصرية لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وأضافت أن المرأة تلعب دورً مهمًا في النشاط الاقتصادي، مؤكدة أهمية تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة؛ فهي قضية محورية في رؤية مصر 2030، حيث ارتكزت الرؤية في كل محاورها على مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي، كما تأتي المرأة كشريك رئيسي في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية.

ولفتت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إلى اهتمام الدولة المصرية بالتدريب وبناء القدرات الموجه للمرأة من خلال حزم من البرامج التدريبية المختلفة المتاحة للجنسين أو المخصصة للمرأة فقط، مشيرة إلى برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية، والذي نفذه المعهد بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بإجمالي عدد خريجات 300 من القيادات النسائية المصرية، على مستوى 6 محافظات مختلفة، وقريبًا سيتم إتاحة البرنامج للسيدات بباقي محافظات الجمهورية بما يعزز جهود وتوجه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة في المحافظات والأقاليم المصرية.

ونوهت بأنه تم إطلاق النسخة الأولى من نفس البرنامج للقيادات النسائية الأفريقية؛ وذلك في إطار اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم خصوصًا الدول الأفريقية، وشمل تدريب 100 سيدة من 45 دولة أفريقية شقيقة، كما ستنطلق النسخة الثانية من برنامج القيادات النسائية الأفريقية التدريبي لعدد 100 سيدة أفريقية من القيادات بالمناصب الادارية العليا خلال الفترة من 10-28 مارس الجاري من خلال تكنولوجيا التعليم الافتراضي؛ وبتغطية جغرافية أوسع انتشارًا نظرًا لظروف جائحة كورونا.

يأتي ذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ذراع وزارة الخارجية المصرية المنوط بدعم جهود الدول الأفريقية فى تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 كشريك رئيس داعم للبرنامج، ومؤسسة "جيميناى أفريقا" كشريك معرفى وتقنى لخبرتها في مجال ريادة الأعمال بأفريقيا.

وتُمنح جائزة أفضل 50 سيدة مؤثرة في مصر سنويًا للنساء اللواتي يتمتعن بإنجازات استثنائية وإمكانيات قيادية، ومن تمكنت من تقديم مساهمات كبيرة في القطاعات التنموية المختلفة، ويهدف منتدى "الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا" إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية من منظور القيادات النسائية المهنيات القادرة على وضع القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي على رأس جدول الأعمال السياسي في مصر.

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