الأمن ينجح في الصلح بين عائلتين في نزاع قائم بأسيوط

نجحت أجهزة الأمن بمحافظة أسيوط، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة الفتح، وذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، وكبار رؤوس العائلات.و تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.