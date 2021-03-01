بدء توافد طلاب الأول الثانوى على لجان الامتحانات بقليوب

توافد طلاب الصف الأول الثانوي على لجان مدرسة صنافير الثانوية المشتركة بمركز قليوب التابعة لمحافظة القليوبية لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا إلكترونيا عبر "التابلت"، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأ الطلاب في محافظة القاهرة والشرقية والغربية والبحيرة، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، وبني سويف، والمنيا، وقنا، وأسوان، والوادي الجديد، ومطروح، الامتحان في تمام التاسعة صباح اليوم.وينتظر طلاب محافظات كل من الإسكندرية، والدقهلية، والقليوبية وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية والجيزة، والفيوم، وسوهاج، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء بدء الامتحان في تمام الساعة 10 صباحا.