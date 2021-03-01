بعد نزاع.. اختيار طفلا شيخًا للطريقة البرهامية وعمه وصيًا عليه

كشفت مصادر بالطرق الصوفية، عن انتهاء النزاع القائم على مشيخة الطريقة البرهامية، حيث تم اختيار الطفل "نور محمد علي عاشور" الذي يبلغ من العمر ١٣ عاما، شيخا للطريقة البرهامية، خلفا لوالده الراحل الشيخ محمد علي عاشور، وتم اختيار عمه الشيخ أشرف عاشور وصياَ عليه حتى بلوغه سن الرشد.وأوضحت "المصادر" أن القانون جاء في صف الطفل نور محمد علي عاشور لأنه نجل الشيخ، بالرغم من أن هناك وصية من الشيخ المنتقل لشقيقه أشرف عاشور بتولي المشيخة بعد وفاته، إلا أن القانون الخاص بالطرق الصوفية لا يأخذ بأي وصية مدام هناك ابنا للشيخ المنتقل.وتابعت "المصادر" أن المشيخة ألزمت عاشور بتربية الطفل نور محمد علي عاشور تربية صوفية إسلامية، ويلتزم بتسليم مهام المنصب لابن شقيقه بعد بلوغه سن الرشد.