5895 تلميذا بالخامس الابتدائي يتقدمون لأداء الامتحانات بالوادى الجديد

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الاول للصف الخامس الابتدائي، اليوم الإثنين، مع تجهيز كافة اللجان بجميع المدارس في الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة لاستقبال تلاميذها.وكشف النيلي، عن تقدم نحو 5895 تلميذ وتلميذة لأداء الامتحانات في 151 لجنة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.ولفت إلى أنه تم التأكيد على أعمال التعقيم والتطهير بجميع اللجان ومراعاة التباعد والمسافات واتخاذ كافة ما يلزم لسير أعمال الامتحانات بدون أي قلق أو توتر.