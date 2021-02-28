أمير قطر يؤكد دعمه لسيادة وأمن السعودية

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، اتصالًا هاتفيًا اليوم الأحد، من تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.واطمأن أمير دولة قطر خلال الاتصال على صحة ولي العهد، متمنيا له دوام الصحة والعافية، وفق وكالة الأنباء السعودية واس.كما أكد تميم بن حمد خلال الاتصال على دعم قطر للمملكة، وعلى كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة.من جهته عبر ولي العهد عن شكره وتقديره لأمير قطر على ما عبر عنه من مشاعر أخوية نبيلة.يذكر أن ولي العهد السعودي أجرى منذ أيام عملية جراحية بالمملكة تكللت بالنجاح.