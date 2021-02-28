الصومال: مقتل وإصابة 20 مسلحًا بحركة الشباب

لقي تسعة مسلحين من حركة الشباب الصومالية المتطرفة حتفهم وأصيب أكثر من 11 أخرين اليوم الأحد إثر شنهم هجومًا على قاعدة عسكرية في إقليم باي بجنوب غرب البلاد.وذكر راديو (شابيلي) الصومالي اليوم، أن قوات الجيش الصومالي المدعومة من قوات حفظ السلام الإفريقية (أميصوم) تمكنت من قتل هذا العدد من المسلحين ودحض الهجوم.وأضاف الراديو أن قوات الجيش الصومالي تمكنت أيضًا من مصادرة الأسلحة التي كانت بحوزة مسلحي الحركة الإرهابية المتطرفة لتنظيم القاعدة الإرهابي.