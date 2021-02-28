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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع معدلات البطالة في 11 منطقة سياحية في النمسا بـ25 ضعفا

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:34 م
البطالة
البطالة
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أكد مارتن كوشر وزير العمل النمساوي أن معدلات البطالة في البلاد تفجرت في المناطق السياحية بسبب جائحة كورونا ونتيجة الشلل التام في الحركة السياحية، حيث زاد عدد العاطلين عن العمل في 11 منطقة سياحية رئيسية بمقدار 25 ضعفًا.

وقال كوشر في تصريحات اليوم الأحد، إن أزمة كورونا تسببت في تفشي البطالة على نحو غير مسبوق خاصة في مناطق الرياضات الشتوية.

ولفت الوزير إلى أنه بحسب بيانات سوق العمل تم تسجيل مواطن بين كل خمسة كعاطلين عن العمل في يناير الماضي، مشيرا إلى أن أزمة صناعة السياحة تدفع باتجاه ضرورة إجراء انفتاح سريع في البلاد على الرغم من تقديرات الخبراء والتي تشير إلى أن ذلك لن يؤدي إلى انخفاض سريع في البطالة في كل مكان.

وذكر الوزير أنه تم تسجيل 468 ألف عاطل عن العمل في يناير الماضي في جميع أنحاء النمسا، وهو ما يمثل ما يقرب من الثلث أكثر مما كان عليه وضع البطالة في يناير 2020 قبل تفشي الوباء.

كما أشار كوشر إلى انخفاض معدل البطالة نسبيا في بعض المجتمعات الريفية، بينما تعرضت مناطق الرياضات الشتوية "لضربة موجعة".

يذكر أن مناطق التزلج الشهيرة في مقاطعتي إيشجل وسانت أنطون النمساويتين سجلتا في يناير الماضي أربعة أضعاف عدد العاطلين عن العمل مقارنة بيناير من العام الماضي قبل تفشي وباء كورونا.

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