فلسطين تسجل 1911 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، تسجيل 23 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.وقالت وزير الصحة الفلسطينية الدكتورة مى الكيلة فى البيان اليومى حول تطورات الحالة الوبائية فى الأراضى الفلسطينية، إنه تم تسجيل 1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كافة محافظات الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة.