روسيا: حصيلة الإصابات الشهرية بكورونا تتراجع 40%

أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي فيروس كورونا فى روسيا​، تسجيل 11359 إصابة جديدة بالعدوى خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية.ولفتت الغرفة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 11.3% من المرضى الجدد، مشيرة إلى أن حصيلة ​الإصابات​ ​الجديدة​ ب​فيروس كورونا​ المستجد في روسيا عن الـ12 ألفا.وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة ​موسكو​ 1737 حالة وثاني أكبر مدن البلاد ​سان بطرسبورج 939 حالة.وسجلت السلطات الصحية الروسية 379 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، مقابل 439 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 12391 مريضا للشفاء.وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و246079 إصابة مؤكدة منها 86122 حالة وفاة و348160 حالة نشطة وثلاثة ملايين و811797 حالة شفاء.وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 111 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 397 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال 565 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.