وزير الخزانة البريطاني يتعهد بالاستمرار في دعم العاملين

قال وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، إن الحكومة البريطانية سوف تستمر في دعم العاملين والوظائف بالتزامن مع إعادة فتح الاقتصاد، وذلك في حوار مع شبكة سكاي نيوز.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سوناك قال لدى سؤاله ما إذا كان سوف يمدد العمل ببرنامج الإجازات المدفوعة لما بعد أبريل المقبل" قلتى في بداية هذه الأزمة إنني سوف أبذل كل ما في وسعى لحماية الأسروالأعمال"، وأضاف" وأنا مازلت ملتزما تماما بذلك".وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن الاثنين الماضي، عن خطة مؤلفة من أربع خطوات لإعادة فتح الاقتصاد.