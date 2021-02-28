قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الشاب وعبثت بمحتوياتها قبل اعتقاله، وفقا لوكالة وفا.كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا اخر من بلدة الطور في القدس المحتلة.وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الطور شرق القدس واعتقلت المواطن محمد خالد خويص، بعد ان داهمت منزله وفتشته.