رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد انفصال كيم كاردشيان وكانيى ويست.. جولة فى قصرهما

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:52 ص
كيم كاردشيان وكانيى
كيم كاردشيان وكانيى ويست
سلمى بدر
طباعة
أعلنت نجمة تلفزيون الواقع الامريكي "كيم كارداشيان" طلبها الطلاق رسميًا من زوجها مغني الراب الامريكي "كاني ويست" بعد قرابة 7 أعوام من الزواج، وقد نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صور من قصرهما في ولاية كاليفورنيا الامريكية.

كانت قد كشفت كيم كارداشيان في وقت سابق هي وزوجها السابق كاني ويست عن تفاصيل قصرهما المميز في Hidden Hills وقالا انه استغرق حوالي 4 سنوات من العمل وتنفيذ التصميمات بالإضافة إلى 20 مليون دولار أمريكي لتحويله إلى منزل أحلامهما بعد أن انتقلا إليه مع أولادهما الأربعة في عام 2017.

ونشرت كيم عدد من الصور التى تخص المنزل على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور الإنستجرام وكشف كانيي ويست في التعليقات أنه قام ببيع أول سيارة رولز رويس كان يمتلكها لشراء أريكة Jean Royère Polar Bear couch والتي يبلغ سعرها 600،000 دولار أمريكي فيي صورة نشرتها كيم وهي متكئة على هذه الأريكة.

واضافت الصحيفة في التقرير العديد من تفاصيل القصر، حيث قام المصمم البلجيكي أكسل فيرفوردت بتصميم المنزل من البداية، وقام بعمل تغييرات شاملة في جميع غرف القصر، وخفض قطع الأثاث إلى اقل عدد وتزين غرفة الجلوس مقاعد منجدة من تصميم الفرنسي جان رويير وقام فنسنت فان دويسن بتأثيث غرفة المعيشة وغرف نوم الأطفال، وكلاوديو سيلفسترين الذي صمم حمامات السباحة في القصر، وبيتر ويرتز الذي أشرف على تصميم جميع الحدائق وزراعة انواع معينة من الزهور بها وطاولة كوكتيل من الحجر الجيري من تصميم فيرفوردت وجميع زهريات المنزل من تصميم الفنان الياباني شيرو تسوجيمورا بالإضافة إلى تمثال مصنوع من الألياف الزجاجية من تصميم أنيش كابور.

القصر يحتوي على مساحة مخصصة للقيام بالعديد من الأعمال الفنية الخاصة بـ«كاني»، أهمها الرسم، بالإضافة إلى وجود ممشى يمكن عرض الأعمال الفنية من خلاله ويضم مساحة كبيرة رسمية للعشاء من أجل الولائم واستقبال الضيوف، مع كافة الاستعداد لاستقبال العائلات وكافة الأدوات المناسبة للطهي.

ويضم أيضًا العديد من حمامات السباحة، بالإضافة إلى 8 غرف نوم، و10 حمامات، وبيت للضيافة، ومطبخ كبير، ومنتجع صحي، وحمامين منفصلين لكل واحد من الزوجين على حدة، بالإضافة إلى موقد حجري، وغرفا واسعة لتغيير الملابس مليئة بالمرايا، وتوجد مساحة تبلغ 16 ألف قدم مربع من أجل الألعاب والتسلية، خاصة عند حلول ضيوف في القصر، فهناك قاعة لمشاهدة الأفلام والعروض المسرحية، ومكتبة، وغرفة عائلية، والعديد من المواقد عند البرودة الشديدة للجو، مع وجود مساحة كبيرة مخصصة لممارسة الرياضة فقط.

موضوعات متعلقة

وضعت «روج» على الهواء.. تفاصيل اللقطة المحرجة لمذيعة القناة الأولى

مواعيد وشرائح صرف المعاشات شهر مارس 2021

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

حبس عاطلين بتهمة خطف واغتصاب طالبة بالقليوبية

الصور

image description

إنقاذ 10 اشخاص من أسفل العقار المنهار فى أسيوط (صور)

image description

«الحالة طوارئ».. كيف مرّ اليوم الأول لامتحانات جامعة حلوان؟ (صور)

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

image description

إخراج 9 أشخاص من أسفل أنقاض عقار أسيوط المنهار

image description

«سيكو» لإنتاج الهواتف تبحث توسيع استثماراتها بأسيوط

الأكثر قراءة

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

خبير مناعة يحث ألمانيا على الموافقة لاستخدام أسترازينيكا لكبار السن

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 28-2-2021

باحثون يحددون جينات مرتبطة بمستويات الدهون بالجسم للحماية من خطر السمنة

محمود البنا حكما لمباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى

أيام زمان

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

ننشر فعاليات المجلس الأعلى للثقافة اليوم

ليلى طاهر تستعرض مسيرتها الفنية بصالون الفن والمجتمع.. (صور)

اليوم.. افتتاح المعرض الجماعى استشراف بجاليرى بيكاسو

الليلة.. عرض فيلم أوليفر تويست بقصر السينما