بعد انفصال كيم كاردشيان وكانيى ويست.. جولة فى قصرهما

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع الامريكي "كيم كارداشيان" طلبها الطلاق رسميًا من زوجها مغني الراب الامريكي "كاني ويست" بعد قرابة 7 أعوام من الزواج، وقد نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صور من قصرهما في ولاية كاليفورنيا الامريكية.كانت قد كشفت كيم كارداشيان في وقت سابق هي وزوجها السابق كاني ويست عن تفاصيل قصرهما المميز في Hidden Hills وقالا انه استغرق حوالي 4 سنوات من العمل وتنفيذ التصميمات بالإضافة إلى 20 مليون دولار أمريكي لتحويله إلى منزل أحلامهما بعد أن انتقلا إليه مع أولادهما الأربعة في عام 2017.ونشرت كيم عدد من الصور التى تخص المنزل على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور الإنستجرام وكشف كانيي ويست في التعليقات أنه قام ببيع أول سيارة رولز رويس كان يمتلكها لشراء أريكة Jean Royère Polar Bear couch والتي يبلغ سعرها 600،000 دولار أمريكي فيي صورة نشرتها كيم وهي متكئة على هذه الأريكة.واضافت الصحيفة في التقرير العديد من تفاصيل القصر، حيث قام المصمم البلجيكي أكسل فيرفوردت بتصميم المنزل من البداية، وقام بعمل تغييرات شاملة في جميع غرف القصر، وخفض قطع الأثاث إلى اقل عدد وتزين غرفة الجلوس مقاعد منجدة من تصميم الفرنسي جان رويير وقام فنسنت فان دويسن بتأثيث غرفة المعيشة وغرف نوم الأطفال، وكلاوديو سيلفسترين الذي صمم حمامات السباحة في القصر، وبيتر ويرتز الذي أشرف على تصميم جميع الحدائق وزراعة انواع معينة من الزهور بها وطاولة كوكتيل من الحجر الجيري من تصميم فيرفوردت وجميع زهريات المنزل من تصميم الفنان الياباني شيرو تسوجيمورا بالإضافة إلى تمثال مصنوع من الألياف الزجاجية من تصميم أنيش كابور.القصر يحتوي على مساحة مخصصة للقيام بالعديد من الأعمال الفنية الخاصة بـ«كاني»، أهمها الرسم، بالإضافة إلى وجود ممشى يمكن عرض الأعمال الفنية من خلاله ويضم مساحة كبيرة رسمية للعشاء من أجل الولائم واستقبال الضيوف، مع كافة الاستعداد لاستقبال العائلات وكافة الأدوات المناسبة للطهي.ويضم أيضًا العديد من حمامات السباحة، بالإضافة إلى 8 غرف نوم، و10 حمامات، وبيت للضيافة، ومطبخ كبير، ومنتجع صحي، وحمامين منفصلين لكل واحد من الزوجين على حدة، بالإضافة إلى موقد حجري، وغرفا واسعة لتغيير الملابس مليئة بالمرايا، وتوجد مساحة تبلغ 16 ألف قدم مربع من أجل الألعاب والتسلية، خاصة عند حلول ضيوف في القصر، فهناك قاعة لمشاهدة الأفلام والعروض المسرحية، ومكتبة، وغرفة عائلية، والعديد من المواقد عند البرودة الشديدة للجو، مع وجود مساحة كبيرة مخصصة لممارسة الرياضة فقط.