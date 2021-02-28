حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 28 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الأسد على النحو التالي:مهنيًا: كل الانتقادات التي تعرضت لها سابقًا سوف تكون سبب في نجاحك الفترة القادمة، استمتع بثمار جهدك في عملك.عاطفيًا: قد تفكر في العودة إلى حبييك السابق مرة أخرى، ولكن تخشى من رد فعله ناحيتك، اتخذ القرار الصحيح، وأوفي بوعودك إذا وعدت.صحيًا: أنت عرضة لبعض الأعراض السريعة لنزلة برد لكن سرعان ما تمر بسلام فلا تقلق واتبع الإجراءات الوقائية وشرب السوائل الدافئة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.